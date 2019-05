È una tappa di ambientazione "manzoniana", l'arrivo a Como si concilia perfettamente con il grande romanzo storico che è il Giro d'Italia. Un'opera in 102 volumi con un finale ancora tutto da scrivere, perché l'impresa di Richard Carapaz a Courmayeur ha ridisegnato la classifica generale e ai due favoriti (Primoz Roglic e Vincenzo Nibali) si affianca ora di diritto il primo ecuadoregno in maglia rosa nella storia della corsa. La quindicesima frazione prenderà il via da Ivrea e per 160 km scorrerà del tutto pianeggiante, attraversando Busto Arsizio e Cantù (i due traguardi volanti); poi giù verso Onno e lungo il lago fino a Bellagio, dove comincerà la salita del Ghisallo - con pendenze anche al 14% - il primo dei tre Gran premi della Montagna racchiusi in 60 chilometri.