Questo Giro ci ha insegnato che le tappe cosiddette "intermedie" quasi non esistano e a maggior ragione ora, che pochi secondi guadagnati o persi potrebbero essere decisivi per l'assegnazione del Trofeo senza Fine. Perché la maglia rosa Richard Carapaz va forte anche allo sprint e non è escluso che all'arrivo di Santa Maria di Sala, nel Veneziano, non provi a strappare almeno un abbuono, aumentando il suo vantaggio su Vincenzo Nibali (che insegue a 01' 54") e Primoz Roglic (a +02' 16") in vista della crono di Verona, la meno adatta - sulla carta - alle caratteristiche dell'ecuadoriano della Movistar. Ma questa 18^ frazione della corsa (222km) che partirà da Valdaora, in Alto Adige, non dovrebbe tuttavia dare particolari scossoni alla classifica generale. Un misto di pianura e soprattutto discese, dopo una morbida salita sul Valico di Cimabanche, a 1.530 metri d'altezza. Poi giù per una settantina di chilometri fino a Ponte nelle Alpi, dove i corridori affronteranno l'unico - e agevole - Gran premio della montagna di Pieve d'Alpago, posto al km 118 (691 mt, 4^ Categoria). Quindi ancora una discesa che catapulterà il gruppo ai due traguardi volanti di Conegliano Veneto e Scorzè, per arrivare all'ultimo tratto pianeggiante di circa 2 km e alla più classica delle volatone, l'ultimissima chance per i velocisti - se volata sarà - prima dei tapponi di venerdì e sabato a San Martino di Castrozza e sul Monte Avena.