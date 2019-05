La 19^ è una tappa di difficile interpretazione, di quelle "rognose": corta (151 km), tre Gran premi della montagna dalle pendenze non impossibili, ma piena di tornanti e una serie di gallerie che richiederanno la massima concentrazione. Come quegli impegni calcisticamente considerati "morbidi" in campionato prima di una partita decisiva in Champions, delle trappole belle e buone. Guai, insomma, a sottovalutare questa Treviso-San Martino di Castrozza e pensare già al Manghen (Cima Coppi) di sabato, il rischio di lasciare punti - secondi - per strada è dietro l'angolo. Vale per Vincenzo Nibali, Primoz Roglic e Mikel Landa, che devono recuperare; ma vale soprattutto per la maglia rosa Richard Carapaz, lanciatissimo verso la conquista del Trofeo senza Fine ma non ancora con le mani sul Giro.

La frazione si aprirà con un tratto ondulato che accompagnerà i corridori fino al Passo del San Boldo (6.3 chilometri al 6.8%); poi giù a Feltre, attraverso i due traguardi volanti di Lentai e Fonzaso, preludio alla "salitella" di Lamon (4^ categoria). Breve discesa, la biforcazione Passo Rolle-Passo Cereda e di nuovo su, con la salita vera e propria che inizierà ai -30 km, esattamente dal passaggio a Fiera di Primiero, e sarà costante fino all'arrivo attorno al 5-7% con brevissimi strappi al 10%. Quando si entrerà nel centro abitato di San Martino di Castrozza - ai piedi delle Dolomiti - mancherà l'ultimo chilometro, che spianerà soltanto nei 100 metri conclusivi.