Il Tour de France 2019 comincia da Bruxelles, dove il Grand Départ è stato fissato per la seconda volta nella storia dopo quello del 1958. Si tratta di un omaggio al più grande di tutti, Eddy Merckx, a cinquant'anni dal primo successo in Maglia Gialla del 'cannibale'. Saranno 194,5 km praticamente senza insidie, con l'eccezione del Muro di Grammont (1,2 km al 7,8%), uno dei luoghi sacri del Giro delle Fiandre, posto però dopo una quarantina di km dal via. Con 150 km ancora da percorrere, c'è quindi da scommettere su un arrivo in volata, dove gli specialisti come Sagan, Ewan, Greipel e Viviani faranno a spallate per conquistare la prima Maglia Gialla di questo Tour.