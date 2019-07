Dopo aver osservato la (prima) giornata di riposo il Tour riprende con una tappa "soft", la Albi-Toulouse, l'11^ di questa Grande Boucle, disegnata per i velocisti. Una frazione "mossa" di 167 chilometri con due GPM abbastanza agevoli e un finale che - invece - potrebbe diventare complicato, specialmente per quell'ultima curva piazzata a 500 metri dal traguardo, che richiederà la massima concentrazione ai favoritissimi Dylan Groenewegen ed Elia Viviani, seguiti a ruota dai "soliti" Caleb Ewan, Alexander Kristoff, Sonny Colbrelli e, chissà, Peter Sagan. Per gli uomini di classifica - la maglia gialla Julian Alaphilippe in testa - si tratterà di uno stage di "rifinitura" in vista dei Pirenei e della crono individuale di venerdì a Pau. Si partirà dunque da Albi - dove Wout Van Aert aveva beffato lunedì al fotofinish il nostro Viviani - con entrambi i Gran premi della Montagna posizionati nella prima parte della corsa: la Côte de Tonnac (3,6 km al 4,9%) e la Côte de Castelnau-de-Montmiral (2,5 km al 3,8%). Quindi il traguardo volante di Gaillac (al km 87) e una lunghissima volata fino all'ingresso di Tolosa, quando mancheranno circa 7 chilometri all'arrivo, previsto sulla Boulevard Lascrosses, al cospetto di uno dei vanti del capoluogo occitano: il Théâtre du Capitole.