Dici Tourmalet e annusi profumo di impresa. Servirà proprio quella per strappare la maglia gialla dalle spalle di uno scatenato Julian Alaphilippe, che dopo la cronometro vinta a Pau non ha alcuna intenzione di levarsela. La 14^ tappa del Tour de France ha tutto per far saltare il banco, con partenza da Tarbes e arrivo sul mitico Tourmalet, il gigante dei Pirenei (2.115 metri). Frazione breve, di soli 117,5 km (come va di moda oggi nei grandi giri) ma micidiale, con un GPM di prima categoria (Col du Soulour, 11,9 km al 7,8%) e il primo Hors Categorie del Tour, ovvero il Tourmalet, 19 km di ascesa con pendenza media al 7,4% e nessuna occasione per rifiatare, con una micidiale rampa conclusiva sempre sopra il 10% dove sarà battaglia senza esclusione di colpi tra gli uomini di classifica. Alaphilippe, però, sembra pronto per fare la storia anche in alta montagna.