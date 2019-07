Dopo il tappone di giovedì con Vars, Izoard e Galibier, arriva un'altra tappa spaccagambe al Tour de France 2019. La 19^ frazione porta il gruppo da Saint-Jean-de-Maurienne a Tignes, per un totale di 126,5 km con ben 5 Gran Premi della montagna previsti. Serviranno gambe e polmoni per affrontare questa giornata, piuttosto breve a livello di chilometraggio ma sicuramente molto impegnativa, con la strada costantemente in salita sin dalla partenza. Dopo un'ottantina di km ecco la vetta più alta di questa 'grande boucle, il Col de l’Iseran con i suoi 2.770 metri (12,9 km al 7,5% di pendenza media), che potrebbe fare una prima selezione. La lunga discesa verso Tignes è il preludio per la battaglia finale: parliamo di un'ascesa di 7,4 km con pendenza media del 7% e arrivo ai 2.113 metri del traguardo. Se le pendenze non sembrano proibitive, bisognerà però fare i conti con la stanchezza dopo il tappone alpino del Galibier e allo stesso tempo risparmiare le forze per il gran finale di sabato, in cui si deciderà la maglia gialla del Tour più equilibrato del terzo millennio. Alaphilippe è avvisato.