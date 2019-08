Domenica da ricordare per la famiglia Viviani, che ha visto trionfare Elia nella Cyclassics di Amburgo per la terza volta consecutiva e il fratello Attilio, stagista della Cofidis, nella Schaal Sels Meksem, suo primo successo da professionista. Per il campione d'Europa in carica della Deceuninck Quick Step, una volata straordinaria, in cui ha finalizzato alla grande il lavoro della sua squadra, precedendo il gotha degli sprinter. Podio completato da Ewan e Nizzolo, con Kristoff quarto e Sagan sesto. Nella Top 10 anche Matteo Trentin, settimo. Vittoria in volata (ovviamente) anche per Attilio Viviani, che nella Schaal Sels Meksem, gara in linea ad Anversa giunta alla 94^ edizione, ha preceduto di mezza ruota i belgi Dupont e Van Staeyen. Elia raggiungerà il fratello alla Cofidis nel 2020, per formare un team dalle forte tinte d'azzurro, pronto a dare filo da torcere ai migliori sprinter del mondo.