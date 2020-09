Il Mondiale di ciclismo torna a Imola dopo 53 anni

Nel 1968 la vittoria di Adorni, ora una chance per gli azzurri. Sarà il tredicesimo Mondiale ospitato in Italia. L’ultimo a Firenze nel 2013: adesso tocca ad Imola, con l’autodromo Enzo e Dino Ferrari che sarà la “base” della manifestazione

Dopo la rinuncia di Martigny a causa delle restrizioni Covid che vietano in Svizzera fino a fine settembre assembramenti oltre 1000 persone, diverse candidature sono arrivate alla Federazione Internazionale per ospitare i Mondiali di Ciclismo 2020.

Negli ultimi giorni il testa a testa si è ridotto a duello fra Francia e Italia con la prima che proponeva come sede l’Alta Saona (nella regione della Borgogna–Franca Contea) e la seconda Imola con l’autodromo al centro dell’evento.

L’Uci ha scelto l’Italia e lo ha fatto sia per la tradizione ciclista del nostro Paese si perché la situazione sanitaria francese preoccupa non poco mentre Imola e la Romagna garantiscono in questo momento una sicurezza ottimale oltre a un percorso duro come quello svizzero.

La “base” del Mondiale diventa l’autodromo, lo stesso che tornerà a ospitare la Formula Uno il 1 novembre dopo oltre 10 anni di assenza, sede di partenza e arrivo sia delle prove a cronometro sia delle gare in linea.

Qui è già tutto pronto con una sala stampa da 1000 posti, la possibilità di usare i box della Formula 1 per le varie nazionali (così da rimanere separati), le tribune che garantiscono la presenza di pubblico con il giusto distanziamento e le strutture alberghiere del territorio adatte a ospitare tutti i corridori. Tra le varie richieste l’Uci voleva fosse garantito un percorso in linea duro come quello svizzero. E così sarà: 259,2 km per gli uomini con un dislivello positivo di 5000 metri, 144km per le donne con un dislivello positivo di 2750 metri.

Partenza e l’arrivo saranno nell’autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il percorso si snoderà lungo la Romagna per poi tornare a Imola dove ci sarà il circuito finale lungo 28,8km da percorrere 9 volte per gli uomini e 5 volte per le donne, con due salite difficili ( 3km in totale con pendenza media del 10% e punte del 14%). A ogni giro si passa in pista come una monoposto di Formula Uno.