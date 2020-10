Dowsett vince l'8^ tappa, Almeida sempre in rosa

L'inglese Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) ha vinto con un'azione solitaria partita ai -15 dall'arrivo l'ottava tappa Giovinazzo-Vieste, lunga 200 km. Secondo Puccio. Il portoghese Almeida sempre in maglia rosa. Non ha preso parte alla frazione Simon Yates, risultato positivo al coronavirus e costretto al ritiro. Domenica il tappone appeninico San Salvo-Roccaraso

Il 32enne pistard inglese Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) ha vinto con una splendida azione solitaria partita ai -15 dall'arrivo l'ottava tappa Giovinazzo-Vieste, lunga 200 km. Secondo il siciliano Salvatore Puccio . Il portoghese Joao Almeida sempre in maglia rosa. Non ha preso parte alla frazione Simon Yates , risultato positivo al coronavirus e costretto al ritiro. Domenica il tappone appeninico San Salvo-Roccaraso, con pendenze anche del 12%, che promette spettacolo.

La cronaca della 8^ tappa

L'ottava tappa si apre con la notizia della positività - con sintomi lievi - di Simon Yates, uno dei favoriti alla vigilia del Giro: il 28enne britannico della Mitchelton-Scott, vincitore della Tirreno Adriatico, viene posto in isolamento e lascia la corsa (negativi ai tamponi gli altri membri della squadra). Per tornare alla corsa, è subito fuga, dopo 15 km scattano in 6: Joey Rosskopf (CCC Team), Alex Dowsett, Matthias Brandle (Israel Start-Up Nation), Matthew Holmes (Lotto-Soudal) e gli italiani Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec) e Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), il corridore con la migliore situazione dei classifica tra i fuggitivi, sebbene a oltre 34' dalla maglia rosa Joao Almeida. Holmes s'impone sia al traguardo volante di Manfredonia che al GPM di Monte Sant’Angelo (seconda categoria, 9,6 km al 6,7%), ma tutto il sestetto è letteralmente scatenato e accumula un vantaggio di 11 minuti dal gruppo. Ai -15 dall'arrivo la grande azione personale del britannico Dowsett, che si presenta a Vieste - teatro del circuito finale - con un vantaggio di 30" sui compagni di fuga e s'invola verso la vittoria. Il 2 maggio 2015 aveva stabilito, nel velodromo di Manchester il record dell'ora, con 52,937 km, strappandolo all'australiano Rohan Dennis. Poi superato nel 2015 (di 1589 metri) dal connazionale Bradley Wiggins.