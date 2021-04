Van del Poel, la bellezza dell’imperfezione

approfondimento

Asgreen vince il Fiandre, ma che caos in partenza!

Al Fiandre 2021 5 attacchi su 5 muri, ha fatto selezione, ha eliminato il suo avversario di sempre, Wout Van Aert, ma gli sono mancati gli ultimi 50 metri, battuto da Kasper Asgreen in una volata a due con un favorito netto, lui, naturalmente, VDP.

Il Fiandre è l’ennesima corsa dominata e persa, tipo il Mondiale di due anni fa, con luce spenta a giochi fatti e crisi di fame, con scelte tattiche, diciamo così non sempre all’altezza della sua classe. Ma forse è la sua forza, la bellezza di vedere un corridore che non fa conti, che attacca con coraggio e istinto, che prova a staccare tutti. In un mondo in cui tutti stanno a ruota, non solo nel ciclismo, con condotte al limite del cinismo. La sua generosità spericolata sorretta da una facilità gestuale rara, provoca piacere, riporta al passato, a qualcosa di epico, nel più moderno dei corridori. Vincere è tutto ? Non sempre, dipende anche come si raggiunge il successo. E la sua costruzione, pur nella su fallibilità, ha un fascino irresistibile. Non cambiare Mathieu e se avessi vinto il secondo Fiandre consecutivo saresti diventato troppo “perfetto”. Magari persino antipatico, in fondo sei il nipote del l’eterno secondo, dell’eterno battuto del Tour de France, “Popou”!