Fedorov-Vergaerde fanno a spallate: squalificati!

Incredibile episodio nelle battute iniziali del Giro delle Fiandre, vinto poi in volata dal danese Kasper Asgreen: il kazako Yevgeniy Fedorov (Astana) e il belga Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) si sono presi letteralmente a spallate mentre si trovavano in testa al gruppo e la direzione di gara ha deciso di espellerli immediatamente. Dalle immagini tv sembrerebbe essere stato Vergaerde a cominciare, probabilmente c'era stata qualche frizione fra i due ancora prima. In ogni caso i giudici di corsa hanno subito visionato la registrazione delle riprese e deciso per la squalifica dei due per condotta aggressiva. Estromesso dalla gara anche lo svizzero Michael Schaer per aver scagliato la sua borraccia addosso a un gruppetto di tifosi a bordo strada.