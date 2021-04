Simon Yates difende senza problemi il vantaggio su Pello Bilbao e trionfa per la prima volta in carriera al Tour of the Alps. La quinta e ultima tappa è stata vinta dall'austriaco Felix Großschartner, terzo Alessandro De Marchi

Simon Yates ha conquistato per la prima volta in carriera il Tour of the Alps. Il britannico del Team BikeExchange ha difeso senza particolari problemi i 58'' di vantaggio su Pello Bilbao nell'ultima tappa, Valle del Chiese/Idroland - Riva del Garda di 120,8 km. Sul podio anche il russo Aleksandr Vlasov. La tappa è stata vinta dall'austriaco della Bora-hansgrohe, Felix Großschartner, all'attacco fin dalla prima ora. Terza piazza per Alessandro De Marchi, seguito da Gianni Moscon, grande protagonista di questa settimana con due vittorie di tappa.