Il Giro d'Italia 2021 perde uno dei suoi favoriti: Thibaut Pinot ha infatti deciso di non partecipare alla Corsa Rosa, al via il prossimo 8 maggio. Ad annunciarlo è stata la sua squadra, la Groupama-FDJ . Decisivo il test del Tour of the Alps, definito dal 30enne francese "catastrofico". Pinot soffre di un dolore alla schiena che ne sta condizionando il rendimento da alcuni mesi: per questo motivo, insieme con il suo team, ha deciso di rinunciare al Giro , suo grande obiettivo stagionale. "Il corridore proseguirà nelle terapie che sta seguendo ormai da otto mesi - fa sapere la Groupama-FDJ in una nota -. Nessuna data di ripresa dell'attività è stata fissata , così come nessun obiettivo sportivo".

Pinot: "Soffrirei inutilmente e non sarei utile alla squadra"

"Non posso nascondermi: non sono in condizione per brillare al Giro - ha spiegato Pinot -. Soffrirei inutilmente e non sarei in grado di aiutare la squadra. Non è nemmeno una questione di forma, ma i dolori alla schiena mi impediscono di essere competitivo. E' difficile da spiegare. Più i chilometri passano, più il dolore aumenta. Mi fa male non essere al via del Giro, abbiamo fatto il massimo per essere in forma per la partenza. Sono deluso ma penso già a recuperare per poter tornare in gruppo a battagliare con i migliori".