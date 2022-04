Presentata a Roma la maglia rosa del Giro d'Italia 2022, che prederà il via il prossimo 6 maggio da Budapest per concludersi il 29 a Verona. Disegnata da Castelli e realizzata con tessuto tecnico prodotto da Sitip, è stata sviluppata in galleria del vento per offrire la massima aerodinamicità e per essere al tempo stesso leggerissima e altamente traspirante. Il tutto con fibre riciclate al 100%

