Il britannico ha vinto in volata la terza tappa Kaposvar-Balatonfured di 201 km bruciando allo sprint Demare e Gaviria. Van der Poel sempre in maglia rosa, Sobrero 4° in generale, primo degli italiani, 12° Nibali. Lunedì il giorno di riposo, martedì il primo 'tappone' sull'Etna

Il ritorno di 'Cannonball'. A distanza di 9 anni dall'ultimo trionfo al Giro, Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team) ha vinto in volata la terza tappa Kaposvar-Balatonfured di 201 km bruciando allo sprint Demare e Gaviria. Per il 36enne campione dell'Isola di Man è il 160° sigillo in carriera e il 16° nella corsa italiana (5 nel 2013, 3 nel 2012, 2 nel 2011, 3 nel 2009 e 2 nel 2008), l'ultimo il 26 maggio 2013 nella Riese Pio X-Brescia. Mathieu Van der Poel sempre in maglia rosa. Giornata caratterizzata dalla fuga di tre corridori: Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa) scappati via nelle pedalate iniziali, ripresi ai -30 dall'arrivo. C'è stato il primo ritiro: Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) non è partito, ancora dolorante la caduta nello stage d'apertura della 105^ edizione della corsa. Sabato il britannico Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco) si era preso la crono di Budapest con il tempo di 11'50"41 davanti a Van der Poel, che aveva conquistato la leadeship dopo il successo nella prima di Visegrad. Terzo l'altro olandese Tom Dumoulin, quindi un grande Matteo Sobrero: il campione italiano a cronometro in carica è 4° in classifica generale, dove spicca anche il 12° posto di Vincenzo Nibali, che martedì proverà a fare l'impresa sull'Etna, nella 'sua' Sicilia.