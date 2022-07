Il lussemburghese ha vinto la 9^ tappa Aigle-Chatel les Portes du Soleil, portanto a compimento una fuga partita a 50 km dal traguardo. Poche insidie per Pogacar, 5° all'arrivo, che resta saldo in maglia gialla. Lunedì giorno di riposo

È stata la giornata di Bob Jungles al Tour de France: il lussemburghese vince la sua prima tappa al Tour con una grande azione solitaria partita a una cinquantina di km dal traguardo di Chatel les Portes du Soleil, resistendo al ritorno di uno scatenato Thibaut Pinot in una frazione tutta svizzera, partita da Aigle, sede dell'Uci (la Federciclismo mondiale). Il corridore dell'Ag2r - che in carriera ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi (2018), una tappa e la classifica giovani al Giro d'Italia 2017 - è scattato all'altezza del Col de la Croix, allungando sul gruppo dei fuggitivi nell'ultima salita, sul Pas de Morgins (15,4 km con punte del 9%). Sul podio anche gli spagnoli Jonathan Castroviejo e Carlos Verona, nessun problema per Tadej Pogacar, 5°, che resta saldamente il padrone della maglia gialla. Il tedesco Simon Geschke è la nuova maglia a pois, non è partito invece lo scalatore francese Guillame Martin, positivo al Covid: era 14° in graduatoria. Lunedì giorno di riposo, martedì 12 si torna a salire con la Morzine-Megève di 148.5 chilometri.