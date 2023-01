Tour Down Under, Bettiol vince il cronoprologo

Il toscano della EF Education-EasyPoint ha vinto la prima prova World Tour dell'anno solare, percorrendo il circuito di 5,5 km in 6'19'' alla media di 52,2 km/h. Per Bettiol si tratta della prima vittoria a cronometro dal 2020: "Sapevo di poter fare bene, il clima dell'Australia mi ha aiutato"

Inizia nel migliore dei modi la stagione ciclistica per l'Italia nel circuito World Tour. Alberto Bettiol ha vinto il cronoprologo del Tour Down Under, corsa a tappe in Australia che si concluderà domenica 22. Il toscano della EF Education-EasyPost si è imposto nel circuito di 5,5 km ad Adelaide con il tempo di 6'19'' alla media di 52,2 km/h, precedendo di 8 secondi lo statunitense Sheffield Magnus (INEOS Grenadiers). Terzo, a 10 secondi, il danese Julius Johansen (Intermarchè Circus Wanty). Bettiol è stato tra i primi a partire e ha evitato il temporale che si è poi abbattuto sulle strade di Adelaide. Per l'azzurro, leader della corsa, si tratta della prima vittoria a cronometro dalla quinta tappa dell'Etoile de Besseges in Francia, nel 2020.