Tao Geoghegan Hart ha conquistato il Tour of Alps 2023: il britannico ha preceduto in classifica generale Carthy e Haig, quinto Fortunato. Nella 5^ e ultima tappa successo per Simon Carr, davanti a Steinhauser e Fabbro

E' trionfo per Tao Geoghegan Hart, che conquista per la prima volta in carriera il Tour of the Alps. Il ciclista della Ineos Grenadier ha controllato nell'ultima frazione, 144,5 km da Cavalese a Brunico, chiudendo in classifica generale davanti a Carthy e Haig. Quinto Lorenzo Fortunato, primo degli italiani. Nell'ultima frazione si è imposto il gallese della EF Education-EasyPost, Simon Carr, che ha preceduto Steinhauser e Fabbro. Per Geoghegan Hart si tratta della prima affermazione all'ex Giro del Trentino (dove ha conquistato le prime due tappe), lui che aveva vinto il Giro d'Italia nel 2020.