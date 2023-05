Evenepoel, il saluto con la moglie al Giro

Dopo le gioie per Evenepoel sabato a cronometro e per Milan ieri in volata, oggi l'appuntamento è con la terza tappa, da Vasto a Melfi per un totale di 213 chilometri. La frazione è praticamente pianeggiante per i primi 170 km, per poi prevedere due salite: il Valico dei Laghi di Monticchio e il Valico La Croce, prima dell'ascesa finale verso il traguardo nel centro della città lucana in provincia di Potenza. Se non dovesse essere una fuga ad avere la meglio, si può ipotizzare una volata a ranghi ridotti sul traguardo di Melfi. Due nomi su tutti per il successo odierno: Mads Pedersen e Michael Matthews. Speranze italiane riposte ovviamente in Jonathan Milan, oltre che in Vincenzo Albanese. Ma potrebbero non mancare le sorprese, così come la possibilità che anche uomini di classifica come Remco Evenepoel e Primoz Roglic siano nelle prime posizioni a lottare per la vittoria.

vedi anche Dall'Abruzzo a Roma, tutte le tappe del Giro