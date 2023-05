Sono attualmente 172 i corridori in gara: non sono partiti Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck, Remy Rochas (Cofidis) e Valerio Conti (Corratec Selle Italia), primo italiano a ritirarsi. Il laziale - 6 giorni in rosa nel 2019 - ha riportato una infrazione del bacino, coinvolto lunedì in una caduta.