È il giorno del primo 'tappone' di questa 106^edizione del Giro, da Capua al Gran Sasso d'Italia, con l'arrivo in salita dopo 218 km ai 2130 metri di Campo Imperatore. Maglia rosa sempre sulle spalle di Leknessund, grande attesa per le azioni Evenepoel e Roglic. La corsa è in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

