Il ritiro di Alessandro Covi

Doppia caduta nella tappa di ieri, con conseguenze gravi per diversi ciclisti. Uno degli uomini di classifica, Tao Geoghegan Hart della Ineos Grenadiers, si è dovuto ritirare per una frattura all'anca sinistra e al femore, per le quali è stato già operato nella notte a Genova a Villa Scassi. Oggi non è partito nemmeno Alessandro Covi del Team Uae Emirates: per lui sospetta frattura dell'osso sacro