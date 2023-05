PARTE FINALE

Ultimi 15 km in Val di Zoldo con due GPM: il primo di Coi scollina ai -5 dall’arrivo e presenta in salita pendenze che sfiorano il 20% e strada in parte ristretta con pavimentazione in buono stato. Dopo una breve discesa ecco gli ultimi 3 km, al 6%, e una sequenza di 8 tornanti che immetteranno sul rettilineo del traguardo (lunghezza 300 metri, larghezza 7).