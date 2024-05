184 chilometri separano la partenza, ad Alpago, dalla destinazione finale di Bassano del Grappa. In mezzo tre GPM, di cui il primo al km 30 al Muro di Ca' del Poggio. Non è destinato a creare selezione (4^ categoria), a differenza dei due successivi di 1^ allo stesso punto, in cima al Monte Grappa a 1675 metri di altezza. Si inizia a salire entrambe le volte da Semenzo del Grappa (traguardo dell'InterGiro) per arrivare al Sacrario, scendere fino a Ponte San Lorenzo, affrontare il Pianaro (traguardo volante assieme a Possagno) e poi proseguire la discesa a tutta velocità. Nella seconda occasione si arriva fino al traguardo di Bassano del Grappa per un dislivello complessivo di 1500 metri. La partenza è prevista alle 11:50, mentre l'arrivo è tra le 17:15 e le 17:40.