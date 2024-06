Al via il Tour: la 1^ tappa da Firenze a Rimini

Scatta domani, sabato 29 giugno, l'edizione 111 del Tour de France. Partenza impegnativa con 7 GPM da Firenze a Rimini: il trittico italiano animerà il weekend e l'inizio della prossima settimana con gli arrivi a Bologna e a Torino. Occhi puntati sul bi-campione in carica Vingegaard, reduce però da un grave infortunio, e su Tadej Pogacar, desideroso di ambire alla doppietta Giro-Tour che manca proprio dai tempi del Pirata. Il Tour è in diretta su Eurosport, canale 210, e in streaming su NOW

206 chilometri di lunghezza e appena 73 metri di dislivello tra partenza e arrivo. Nel mezzo però un continuo saliscendi con moltissime salite, dalla prima a Col de Valico Tre Faggi al km 12,5 all'ultima a San Marino sul Monte Titano a circa 18 km dal traguardo in pianura sulla Riviera romagnola. Tra le due anche il Colle delle Forche, il Carnaio, il Colle di Barbotto, il Colle di San Leo e il Colle di Montemaggio. Si tratta di sette GPM di seconda e terza categoria, molto impegnativi per essere la partenza di una lunga corsa a tappe e con pendenze massime del 7,7%. La Grand Boucle transiterà anche per Ponte a Ema per omaggiare Gino Bartali. Il vincitore del Tour nel 1938 e nel 1948 verrà celebrato nel paese di nascita, sede anche del museo a lui dedicato.

Le tre tappe italiane

L'Italia sarà protagonista di un Tour che il 21 luglio non arriverà a Parigi come al solito, ma a Nizza, per evitare la concomitanza con i giorni precedenti l'Olimpiade (accensione della fiamma olimpica il 26) per ragioni di ordine pubblico. Domenica sarà la volta della Cesenatico-Bologna con suggestivo traguardo al Santuario di San Luca, mentre lunedì sarà la volta della tranquilla Piacenza-Torino, frazione per velocisti. Il Tour de France sarà in diretta integrale su Eurosport, canale 210 della piattaforma Sky, disponibile anche su Sky Go e in streaming su NOW.