La 4^ tappa LIVE: si scalano Sestriere e Galibier

Il Tour abbandona l'Italia e approda in Francia attraverso le Alpi: tappone impegnativo con la scalata del Sestriere prima e del Col du Galibier verso la fine. Si preannunciano i primi scossoni in classifica generale. Dopo Bardet, Pogacar e Carapaz, la maglia gialla cambierà di nuovo? Il Tour è in diretta integrale su Eurosport, canale 210 di Sky

