Domani riposo. Martedì 10^ tappa per i velocisti

Il Tour de France gode di un giorno di riposo lunedì 8 luglio e riparte da Orleans l'indomani con una frazione adatta ancora una volta alle aspirazioni dei velocisti. Tutto tranquillo per Pogacar e compagnia, ci sarà da battagliare invece per la maglia verde Girmay tra traguardo volante e finale

Al decimo giorno si riposò. Il Tour de France gode di una pausa a Orleans prima di ripartire martedì 9 luglio dalla città sulle sponde della Loira alla volta di Saint-Amand-Montrond, 187 chilometri quasi rilassanti, prima tappa dell'edizione 111 della Grande Boucle senza un GPM. Un ritorno in sella blando per i corridori, prima che la corsa riprenda brio già a partire dalla tappa successiva. Un'occasione per rivedere all'opera i velocisti, a partire da Biniam Girmay , finora il migliore di tutti con due vittorie e la maglia verde della classifica a punti. Altra occasione per Jasper Philipsen di interrompere il suo digiuno.

L'altimetria della 10^ tappa

Di alto ci sarà ben poco nella frazione in programma martedì 9 luglio. Nei primi chilometri pedalate tranquille fino al traguardo volante di Romorantin-Lanthenay. Successivamente diversi saliscendi scarsamente impegnativi, tanto da non essere classificati nemmeno come Gran Premi della Montagna. A 10 chilometri dal traguardo, piccolo scollinamento a Bruere-Allichamps che difficilmente potrebbe creare una selezione in vista della probabile volata. Partenza alle 13:05, previsto arrivo alle 17:24. La frazione come al solito sarà in diretta se Eurosport, canale 210 della piattaforma Sky.