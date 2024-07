Dopo i fuochi d'artificio di Le Lioran, il Tour prosegue con una tappa più 'leggera', adatta ai velocisti: partenza da Agen e arrivo a Pau dopo 165 km. Ma non mancheranno le insidie: in programma due Gran Premi della Montagna. La diretta della quarta tappa è su Eurosport, canale 210 della piattaforma Sky

Il 'ritorno' di Jonas Vingegaard e il duello con la maglia gialla Tadej Pogacar ha infiammato il cuore degli appassionati nella tappa di mercoledì, massacrante: lo sarà un po' meno quella di giovedì in partenza da Agen, con arrivo a Pau dopo 165 km di saliscendi, adatti per un'azione solitaria da finisseur e perfetti per una volata finale. Due i Gran Premi della Montagna, entrambi di quarta categoria: al km 127 la Côte de Blachon (1,5 km al 6,9%) e al km 136,3 la Côte de Simacourbe (1,8 km al 6,4%). Ultimi 15 km in pianura.