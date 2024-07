La 12^ tappa LIVE: arrivo a Villeneuve sur Lot

Il danese ieri si è commoso al traguardo, sciogliendosi in lacrime durante l'intervista post tappa: "Tornare a i miei livelli dopo quella caduta (il 4 aprile al Giro dei Paesi Baschi in cui rimediò la frattura della clavicola, ndr) significa molto per me. Non sono riuscito a seguire l'attacco di Pogacar, è stato davvero forte! Ho dovuto lottare per riprenderlo e batterlo in volata è stato sorprendente anche per me. Tre mesi fa era impensabile immaginare di stare qui a lottare per una vittoria. Se ci sono riuscito, è grazie all'affetto della mia famiglia".