17^ tappa LIVE: si torna a lottare sulle Alpi

Trascorsi il giorno di riposo e la tappa in volata vinta da Philipsen, il Tour torna in alta quota. Dopo Massiccio Centrale e Pirenei di nuovo le Alpi, già affrontate nella quarta tappa di passaggio dall'Italia alla Francia con la doppia scalata sul Sestriere e sul Galibier. L'arrivo a Superdévoluy con tre GPM si presta a un nuovo duello tra il campione in carica Vingegaard e la maglia gialla Tadej Pogacar. Il Tour è in diretta su Eurosport, canale 210 di Sky

