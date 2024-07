Il 19 luglio è la data ufficiale in cui si celebra la nascita della maglia gialla. Il primo a indossarla fu Eugène Christophe a Grenoble: in città è stata posta una targa a ricordare quel momento storico, e nel 2019, in occasione del centenario, Julian Alaphilippe lo ha onorato nel migliore dei modi vincendo la cronometro di Pau in giallo...