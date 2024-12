Siamo stati alla festa di ‘A&J All Sports’ dei fratelli Alex e John Carera, gli agenti, tra gli altri, di Tadej Pogacar (sul fenomeno sloveno preparatevi: arriverà su Sky un imperdibile speciale). Tra tornei di padel e brindisi in discoteca con Pogi e la fidanzata Urska, Ciccone, Pellizzari e Tiberi, e vere leggende come Nibali e Cunego, abbiamo cercato di capire come è cambiato il ciclismo in questa ‘epoca d’oro’ dei fenomeni. E abbiamo trovato più di una risposta