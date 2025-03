Primo trionfo messicano: Del Toro vince a Superga

Tanto Messico e poche nuvole oggi alla Milano-Torino. La corsa più antica al mondo (la prima edizione nel 1876) vede ancora il dominio della UAE e la prima vittoria di un corridore messicano. Già ieri sera a Rho (a proposito: che bello vedere tanti bambini alla partenza della gara in mattinata), città sede della partenza della corsa per il terzo anno consecutivo, gli adetti ai lavori facevano il suo nome come indiziato numero uno alla vittoria. E i pronostici sono stati confermati: Isaac Del Toro, sulla salita finale verso Superga ha staccato gli ultimi due a resistergli nell'ultimo chilometro, il britannico Tulett della Visma e il norvegese Tobias Halland Johannessen della Uno X Mobility. Ha avuto anche il tempo di fare un inchino sulla linea del traguardo, come un matador nell'arena. La UAE si è confermata, ce ne fosse bisogno, come la vera corazzata del ciclismo contemporaneo, con la sua strategia scientifica. Il lavoro sfiancante sul secondo passaggio di giornata sulla salita di Superga lo ha svolto Adam Yates, che si aggiudica anche il quarto posto finale. Prima vittoria messicana alla Milano-Torino e successo più giovane (Del Toro ha 21 anni) dal 1936, quando vinse Cesare del Cancia all'età di 20 anni. Per la UAE successo stagionale numero 19, impressionante il vantaggio sulle altre big, con Lidl-Trek, Visma | Lease a Bike e Soudal-Quick Step a quota 9 vittorie. Primo degli italiani Lorenzo Fortunato (XDS Astana), che chiude ottavo a 38 secondi di svantaggio. Adesso tutti gli occhi sono sulla Milano-Sanremo: sabato sarà di nuovo tutti contro Pogacar, e contro una UAE semplicemente dominante.