È stata svelata l'ultima tappa del Giro d'Italia numero 108, il Grande Arrivo 2025 a Roma del prossimo 1° giugno sarà dal Vaticano al Circo Massimo, in omaggio a Papa Francesco. L'ultimo giorno della corsa rosa inizierà attraversando i Giardini Vaticani per uscire dalla Porta del Perugino davanti a Santa Marta, in fase di trasferimento, verso il ritrovo di partenza alle Terme di Caracalla. A Roma per l'ultima tappa per la settima volta nella sua storia, la terza consecutiva, il Giro d'Italia si chiuderà al Circo Massimo. Si tratta di un omaggio a Papa Francesco, che l'aveva fortemente voluta nell'anno del Giubileo.