Tutti in sella! In occasione del Giro d'Italia, Vincenzo Nibali arriva sul numero 3624 di Topolino, nella sua versione "paperizzata". Dal 7 maggio sarà disponibile in edicola la nuova avventura di 'Zio Paperone e l'indesiderata maglia rosa' - scritta da Niccolò Testi per i disegni di Alessandro Perina – che si snoda tra le tappe e i tornanti del Giro del Calisota. Protagonista della storia Vincenzo Paperibali, ex campione ciclistico, che affianca la squadra di Zio Paperone composta dai goffi ma volenterosi nipoti, Paperino e Paperoga. Il campione aiuterà a sventare i piani del nemico di sempre: Rockerduck. Paperibali riuscirà a salvare la gara, dimostrando che il vero spirito sportivo va oltre il podio?