Caleb Ewan annuncia il suo ritiro su Instagram, all'età di 30 anni. Vanta 65 vittorie, di cui undici Grandi Giri: le ultime due quest'anno con la Ineos, dopo tre anni senza trionfi. "Questo sport è stato la parte più importante della mia vita, ma ciò che un tempo significava tutto per me oggi non ha più la stessa importanza"

Caleb Ewan si ritira . Il ciclista australiano della Ineos Grenadiers ha annunciato la fine della sua carriera all'età di 30 anni . Sui social le sue parole: "Dopo un'attenta riflessione, ho deciso di ritirarmi dal ciclismo professionistico con effetto immediato. Le mie ultime due stagioni, in particolare la seconda metà del 2024, hanno seriamente danneggiato il mio rapporto con lo sport. Nei miei undici anni di carriera, ho ottenuto più di quanto avrei mai potuto immaginare. La faticosa routine, i sacrifici, la ricerca di un miglioramento costante, la fame di vincere, hanno tutti rappresentato la mia identità. Ma ciò che un tempo significava tutto per me oggi non ha più la stessa importanza . La sensazione che ho provato quando ho tagliato per primo il traguardo, quella che ho cercato in tutti questi anni, stava svanendo più velocemente di quanto non fosse mai accaduto in passato".

La carriera

Un palmarès di 65 vittorie, 11 delle quali nei grandi Giri. Il velocista australiano della Ineos Grenadiers ha ufficializzato la sua scelta interrompendo di fatto una stagione che era iniziata con due importanti successi a livello WorldTour - a distanza di 3 anni dall'ultima volta: la corsa di ritorno alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali e la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi ad aprile. L'arrivo nel 2025 nel team britannico Ineos serviva proprio a rilanciare la propria carriera, come scrive lui stesso: "Gli ultimi anni sono stati difficili, ma nel 2025 ho trovato nuovamente sia le gambe che la fiducia in me stesso grazie alla Ineos Grenadiers. Mi hanno dato spazio, fiducia e l'ambiente giusto per riscoprire quello di cui ero capace e per tornare a vincere. Mi sono sentito nuovamente me stesso e mi sono sentito nuovamente rispettato, e per questo non potrò mai ringraziarli abbastanza." Ewan la scorsa stagione aveva corso per la squadra australiana Jayco-AlUla (2015-2018 e 2024), dopo cinque anni con la belga Lotto (2019-2023).