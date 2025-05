La corsa rosa perde già uno dei suoi protagonisti. A 5 km dal traguardo della prima frazione, Mikel Landa è stato coinvolto in una brutta caduta ed è uscito pericolosamente fuori strada. Caricato in barella, è stato subito portato all'ospedale di Tirana per esami più approfonditi. La sua squadra: "Finiti i suoi sogni al Giro d'Italia"

Mikel Landa costretto già a ritirarsi dal Giro d'Italia. Sul podio nelle edizioni del 2015 e del 2022, lo scalatore spagnolo si era ripresentato al via della corsa più amata con grandi ambizioni e con i gradi di capitano della Soudal Quick Step. Invece una curva veloce a 5 km dal traguardo della prima tappa a Tirana lo ha visto cadere e schiantarsi fuori strada. Subito le sue condizioni sono apparse molto gravi, immobilizzato a terra e incapace di rialzarsi. Il corridore è stato subito soccorso da un'ambulanza, che lo ha caricato in barella e lo ha portato in ospedale per esami più approfonditi.