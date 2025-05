Terza tappa del Giro d'Italia 2025 e ultimo appuntamento in Albania : nella giornata di domani, domenica 11 maggio , sarà Valona la città protagonista da dove scatterà e arriverà la carovana della Corsa Rosa. I corridori sono attesi da una frazione mista con diversi saliscendi presenti per circa tre quarti di percorso, mentre sono due le salite significative con pendenza elevata. La prima dopo 60 km che porta ai 577 m di Q. Shakellës (GPM4); la seconda di oltre 10 km con pendenze che toccano il 12% per il GPM2 di Qafa e Llogarasë, a 1.030 m di altitudine . Passata questa cima, si arriva alla lunga discesa che conduce fino alla costa per il rientro a Valona. Gli ultimi 3 km di pianura prevedono leggere variazioni di direzione fino al rettilineo conclusivo di 1.200 m su asfalto. Qui tutto potrebbe decidersi con una volata ristretta . La partenza è prevista alle 13.25 e in totale saranno 160 i km da affrontare.

Dove e quando vedere la corsa

Come tutte le tappe della corsa, la seconda frazione sarà in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW e Sky Go. Come detto, la partenza è fissata alle 13.55, con arrivo attorno alle 17. Si riparte dal successo di Joshua Tarling nella seconda tappa con Roglic che ha strappato la maglia rosa a Pedersen (per un solo secondo).