Vittoria Bussi ha stabilito un nuovo record dell'Ora in Messico, dove ha realizzato un primato sulla distanza di 56,792 km, migliorando quanto già fatto, sempre al Velodromo Bicentenario di Aguascalientes, nel 2023. Sorride l'Italia, che mantiene così sia il record nella categoria maschile, con Filippo Ganna, che in quella femminile

Un nuovo Record dell'Ora per Vittoria Bussi, che in Messico, al Velodromo Bicentenario di Aguascalientes, stabilisce un nuovo primato sulla distanza di 50,455 chilometri. Dopo aver interrotto un primo tentativo poco oltre la metà della prova nella giornata di venerdì 9 aprile, l'atleta italiana migliora definitivamente il suo stesso record, stabilito il 13 ottobre 2023 sempre al Velodromo Bicentenario di Aguascalientes, togliendolo a Ellen van Dijk. In quell'occasione, Bussi fu la prima donna a superare il muro dei 50 chilometri, con 50,267 km. Una bella notizia per l'Italia, che continua a detenere i Record dell'Ora sia in categoria maschile, grazie a quello stabilito da Filippo Ganna nel 2022 con 56,792 km, che femminile, appena rinnovato.