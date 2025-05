Maxi caduta al Giro: ritiro per Hindley

Una caduta generale al centro del gruppo, con diversi corridori finiti a terra, causata dall'asfalto viscido per la pioggia, ha portato alla decisione della giuria di 'neutralizzare' la sesta tappa del Giro d'Italia, da Potenza a Napoli lungo 227 chilometri. Tra i coinvolti Jai Hindley, vincitore del Giro nel 2022, che appare sotto choc e si è ritirato dalla corsa salendo a bordo di un'ambulanza a causa di un trauma cranico. Si ritirano anche Juri Hollmann e Dion Smithy. Al momento dello stop erano in fuga Paleni e Van der Hoorn con 50" di vantaggio sul gruppo. Dopo una prima decisione di neutralizzare la tappa ai -59 km dall'arrivo di Napoli, la corsa riparte. Per la classifica, il tempo è stato neutralizzato al momento dello stop per la tappa, ma chi vorrà cercare la vittoria nella sesta frazione, potrà lottare per il successo sul traguardo di Napoli.