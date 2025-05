Seconda tappa appenninica per il Giro 2025 e la nuova maglia rosa Roglic, con quattro Gran Premi della Montagna. Partenza da Giulianova e arrivo a Castelraimondo, nel Maceratese, dopo 197 chilometri. La corsa è in diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW. Su skysport.it liveblog in tempo reale

Sarà un'altra giornata di fatica e salite al Giro e ancora sugli Appennini, dall'Abruzzo alle Marche . Partenza da Giulianova - che ospita il via della corsa rosa per la quinta volta - e arrivo dell'ottava tappa a Castelraimondo , in provincia di Macerata, dopo 197 km e un dislivello di 3.800 metri. Quattro i GPM , in sequenza: Croce di Casale (3^ categoria, al km 60,9), la scalata del Sassotetto (1^ cat., al km 104,9), Montelago (3^ cat., km 152,1) e un finale insidiossimo ricco di saliscendi fino a Camerino, con un anello (aperto) di circa 25 km che porterà all'ultimo Gran Premio della Montagna di Gagliole (4^ cat.), un breve muro di 800 metri al 12% a 6.5 km dalla fine. Chiusura con una discesa impegnativa e traguardo leggermente in ascesa , tra il 5% e il 2% di pendenza.

Dove e quando vedere la corsa

Come tutte le tappe della competizione, l'8^ frazione sarà in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW e Sky Go. Su skysport.it il liveblog di tutte le tappe con la cronaca in tempo reale e gli aggiornamenti minuto per minuto. La partenza dallo Start Village è fissata alle 12.25, arrivo previsto tra le 17 e le 17.30.