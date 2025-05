Vittoria Bussi, è suo il primato mondiale dei 4 km

Ancora un’impresa da record per Vittoria Bussi. A pochi giorni dalla prestazione sull’Ora, la ciclista romana si è superata nuovamente al velodromo di Aguascalientes, in Messico, firmando il nuovo primato mondiale sui 4 chilometri: 4’23”642, migliorando il precedente record (4’24”060) stabilito dalla britannica Anna Morris a febbraio a Manchester. A 38 anni, forte di una determinazione fuori dal comune, Vittoria, sempre ad Aguascalientes, aveva già migliorato il suo stesso record dell’Ora portandolo a 50,455 km. Ora entra in una ristretta élite capace di detenere contemporaneamente due primati mondiali, come era accaduto di recente anche a Filippo Ganna tra gli uomini.