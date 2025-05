Dopo il lunedì di riposo, martedì 20 sarà la volta della 10^frazione, la seconda cronometro di questa edizione: partenza da Lucca e arrivo a Pisa dopo 28,6 km. Del Toro riuscirà a difendere la Maglia Rosa? La tappa, come tutto il Giro d'Italia 2025, è in diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW. Su skysport.it liveblog in tempo reale

Il giorno di riposo di questo lunedì arriva come una benedizione dopo le fatiche degli sterrati toscani che hanno incoronato un nuovo leader : il giovanissimo messicano Isaac Del Toro , protagonista di un duello spettacolare con Wout Van Aert in Piazza del Campo e deciso a tenersi stretta la Maglia Rosa. Martedì , però, il corridore della UAE Team Emirates XRG dovrà fare i conti con il compagno di squadra Juan Ayuso e con gli altri big della classifica generale, compresi i nostri Antonio Tiberi (3° in graduatoria) e Giulio Ciccone (5°), che si sfideranno nella meravigliosa cronometro - la seconda crono dopo quella di Tirana - in partenza da Lucca e in arrivo a Pisa, nella Piazza dei Miracoli , al cospetto della Torre pendente. Una tappa, la 10^di questa edizione numero 108 della corsa, lunga 28,6 km e con un dislivello di 150 metri. Quasi interamente pianeggiante, dunque, con una breve salita a metà percorso tra Santa Maria del Giudice e il Foro di San Giuliano. Due i rilevamenti cronometrici : il primo a Pontetetto (al km 8,3), il secondo ad Asciano (al km 20,5). Attenzione agli ultimi chilometri , con diverse curve in sequenza, vari attraversamenti dell'Arno e un tratto lastricato a 500 metri dal traguardo.

Dove e quando vedere la corsa

Come tutte le tappe della competizione, la 10^frazione sarà in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW e Sky Go. Su skysport.it il liveblog con la cronaca in tempo reale e gli aggiornamenti minuto per minuto. La partenza del primo corridore è fissata alle 12, quella di Del Toro - l'ultimo, in quanto leader della Generale - programmata per le 16.40 (con arrivo previsto attorno alle 17.15).