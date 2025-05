Giro d'Italia, Ciccone cade e si ritira

Giulio Ciccone è costretto al ritiro dopo la 14^ tappa del Giro d'Italia. Il corridore abruzzese è rimasto coinvolto in un caduta di gruppo a 22 km dal traguardo di Nova Gorica (riuscendo però a terminare la corsa). Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato un ematoma al muscolo vasto laterale del quadricipite destro, oltre a una piccola lesione alla fascia muscolare. Non sarà necessario l'intervento chirurgico, ma Ciccone dovrà osservare un periodo di riposo assoluto di circa 2 settimane. Prima della frazione partita da Treviso il corridore della Lidl-Trek era al settimo posto nella classifica generale della Corsa Rosa. "Non ho parole" il commento di Giulio Ciccone. "Ho cercato di lottare per finire la tappa perché speravo che i controlli in ospedale dimostrassero che non era poi così grave e che potessi riprendermi e lottare per una tappa, ma ho capito subito che era qualcosa di importante perché il dolore era troppo forte, e ora sappiamo perché. Fa male lasciare il Giro in questo modo, soprattutto con le salite che ancora ci attendono e l'ottimo feeling in squadra, oltre a lasciare la buona posizione che avevo in classifica generale. Ora ho bisogno di tempo per riprendermi e vedremo per il resto della stagione".