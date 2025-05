Il Giro arriva ad Asiago: dove vedere la 15^ tappa

Dopo la tappa da Treviso a Gorizia, il Giro sarà in scena nei 219 chilometri da Fiume Veneto ad Asiago, con il grande protagonista di giornata che sarà il Monte Grappa. Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW

Dove e quando vedere la corsa

Come tutte le tappe della competizione, la quindicesima frazione sarà in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW e Sky Go. Su skysport.it il liveblog di tutte le tappe con la cronaca in tempo reale e gli aggiornamenti minuto per minuto. La partenza è fissata alle 11.25, arrivo previsto per le 17.12.