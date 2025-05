Tra le tante cadute causate dalla pioggia nella 16^ tappa del Giro d'Italia, la più preoccupante è stata quella del giovane Alessio Martinelli, scivolato in discesa e sbalzato fuori-strada con violenza. Il corridore della VF Group Bardiani CSF-Faizanè è stato portato subito in ospedale: "Nessuna frattura, solo traumi al mento e al gluteo destro", il rassicurante bollettino medico

Spavento enorme nella 16^ tappa del Giro d'Italia, resa più complicata durante la prima parte dalla pioggia abbondante. Diversi corridori sono caduti a causa dell'asfalto scivoloso e sono stati costretti al ritiro, da Primoz Roglic a Joshua Tarling, finito addosso a un guard-rail mentre era in fuga. Un altro fuggitivo, Alessio Martinelli, è stato vittima di una pericolosa scivolata mentre percorreva un tratto in discesa dopo il GPM di Carbonare. Caduto in curva, è terminato fuori-strada passando in un punto senza guard-rail e finendo in una scarpata poco ripida.