Roglic si ritira dopo la terza caduta al Giro

Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) si ritira definitivamente dal Giro d'Italia. Una nuova caduta per il ciclista sloveno, stavolta nel corso della 16sima tappa, sotto la pioggia ai piedi del Candriai: non si conoscono ancora i dettagli in merito alla caduta. Lo sloveno è stato coinvolto a 95 chilometri dall'arrivo da questa caduta assieme a Carapaz, quarto nella calssifica generale, che invece è riuscito a ripartire. Si tratta della terza caduta, dopo le precedenti nella tappa degli sterrati di Siena e nella cronometro di Pisa. Roglic, che alla vigilia della corsa rosa era dato come favorito, era 10° in classifica generale e puntava al secondo successo in carriera al Giro d'Italia, dopo la vittoria della maglia rosa nel 2023.