Si decide l'edizione 108 del Giro d'Italia . Passata la comoda frazione di Cesano Maderno, i corridori affrontano le due, temibili e terribili tappe che decideranno la classifica generale. Si parte da Biella e si arriva a Champoluc, in Valle d'Aosta, al termine di 166 chilometri senza riposo. In programma 5 GPM, dal primo a Croce Serra al km 15 a quello conclusivo di Antagnod a 5 km dal traguardo. In mezzo gli altri tre, tutti di prima categoria (Col Tzecore, Col Saint-Pantaleon e Col de Joux). Questi ultimi prevedono salite lunghe tra i 15 e i 16 km, con pendenze medie superiori al 7% e picchi che oscillano dal 12 al 15% . In attesa del Colle delle Finestre previsto sabato, la Valle d'Aosta potrà essere già decisiva per i destini degli uomini di classifica. Chi crolla, difficilmente avrà modo di recuperare.

Dove e quando seguire la tappa

La partenza dallo Start Village è fissata alle 12.20, l'arrivo è previsto tra le 16.57 e le 17.34.