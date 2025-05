Il Giro d'Italia si deciderà tra il Colle delle Finestre e l'arrivo della penultima tappa a Sestriére, ultimi due GPM dell'edizione 108. Si attendono le scintille mancate in Valle d'Aosta, con Del Toro-Carapaz a duellare per la maglia rosa e gli altri corridori desiderosi di migliorare il piazzamento in classifica generale. Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW e Sky Go

